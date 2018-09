O segundo entrevistado da série de entrevistas do JD1 Notícias com postulantes ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul, é o candidato do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Nelsinho Trad.

Líder nas pesquisas de intenção de votos para senador, Nelsinho iniciou sua vida política na Câmara Municipal da capital, já foi deputado estadual e prefeito de Campo Grande por dois mandatos. Entre outros assuntos, o candidato do PTB fala sobre diminuição da máquina pública, faz uma avaliação do cenário político nacional e explica o motivo do apoio a reeleição de Reinaldo.

Confira a entrevista na íntegra: