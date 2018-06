Ex-prefeito de Naviraí é candidato a deputado estadual

Depois da experiência de estar à frente de uma prefeitura, o ex-prefeito de Naviraí Léo Matos (PSD), agora será candidato a deputado estadual. Ele que também já foi vereador no município destaca que a população quer renovação e assuntos de extrema relevância estão deixando de ser debatidos na Assembleia Legislativa pela falta dela.

Léo Matos diz ainda acreditar que a população elegerá novos representantes este ano e que, se eleito, trabalhará para melhor a vida de todos.

“É necessário a renovação, a oxigenação e nesse mandato acredito que a Assembleia deva ser renovada. As pesquisas qualitativas falam o que a população quer e é em cima disso que a gente vai trabalhar. Um dia para nós passa rápido, mas para o morador que está precisando de alguma coisa demora”, disse.

Ele contou sobre as dificuldades que passou enquanto prefeito de Naviraí e por ter conseguido superar tudo acredita que poderá ser um bom deputado.

“Eu como prefeito passei por muitas dificuldades, perseguições e eu não podia parar naquele momento, mesmo com tudo que acontecia, tudo caindo sobre Naviraí. No meu primeiro ano de mandato fechou a maior empregadora da cidade. Então buscamos alternativas”, salientou.

Léo falou ainda dos problemas pontuais enfrentados há anos pelos sul-mato-grossenses. “Nós temos família que passam fome, temos a questão da saúde, que não é um problema só de Campo Grande, é algo crônico em Mato Grosso do Sul. Eu falo isso com legitimidade por que eu vivi isso. Deixei Naviraí com uma das melhores saúdes do estado e hoje a cidade já tem uma das piores saúdes. Quando você planta quem entra precisa dar continuidade. A população paga seus impostos e merece o melhor atendimento”, lembrou.

Para concluir, Léo Matos lembrou a importância de escolher bem em quem votar. “Busque a história daquele que passaram por mandatos. Ter muito cuidado para não serem iludidos com "fake news". Vejam que aquele candidato tem condições de fazer algo sua por sua cidade e pelo estado”, concluiu.