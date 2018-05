Ex-prefeito petista é condenado por compra de carros ao partido

O ex-prefeito de Dourados – a 223 km de Campo Grande –, José Laerte Cecílio Tetila (PT), foi condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça, a reembolsar os cofres públicos por ter comprado vários carros vermelhos e registrado no Detran-MS (Departamento de Trânsito do Estado) com o fim da placa em “13”, fazendo alusão ao partido.

Conforme o MPE (Ministério Público Estadual) uma denúncia levou a 16ª Promotoria de Justiça investigar a compra de carros com a numeração do emplacamento solicitada ao departamento de trânsito. Os veículos eram usados durante campanhas e entregas.

O ex-político também usava a palavra “estrela”, com a referência do símbolo partidário, na entrega de loteamentos a comunidades carentes como a Estrela Hory, Estrela Poravi I e II, Estrela Verá, Estrela Ara Poty I e II, Estrela Moroti, Estrela Pyahu, Estrela Porã I, II e III, Estrela Yvatê, Estrela Itamarim e Estrela Kairós I e II.

Além do ressarcimento de tais custos,Tetila foi condenado a pagar, ainda, multa civil, no valor equivalente a remuneração por ele recebida quando era Prefeito de Dourados, devidamente corrigida pelo INPC, desde a época dos fatos e acrescida de juros moratórios de 1% a partir da citação, a ser revertida em favor do município.

De acordo com o Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, já foram adotadas as medidas cabíveis para que a cidade realize as adequações exigidas, juntando aos autos os comprovantes de todo valor despendido durante mandato do ex-prefeito.