Exclusivo - Áudio mostra a difícil negociação de Bolsonaro com o Patriota

Em um áudio de mais de cinco minutos, o presidente do partido Patriota, Adilson Barroso, desabafou sobre os bastidores da negociação da filiação do candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Apesar de ter assinado carta de intenção de filiação, não vai nada bem, desde quarta-feira (27).

Barroso destacou que atendeu a todas as demandas exigidas, trocou nome de partido, cedeu o controle de 26 diretórios, cedeu à presidência do partido para o filho do deputado, mas a exigência é o controle do diretório nacional.

De acordo com Adilson a família de Bolsonaro cresceu o olho sobre a legenda, mesmo depois de todas as demandas terem sido atendidas pelo partido, o pré-candidato quer a presidência do Patriota para um dos filhos, e também a maioria dos assentos no diretório nacional. Barroso foi até o rio de Janeiro e se encontrou com os advogados de Jair e concordou em ceder a presidência para o filho de Bolsonaro, mas somente para ele. “Nós queremos Bolsonaro candidato a presidência. E se é preciso eu cedo à presidência para o filho dele”.

De acordo com a Coluna Esplanada

Apesar de não medir esforços para que a candidatura ocorra Barroso ressalta “Nós não rachamos e nem mudamos nada, já mudaram cinco seis vezes e nós aceitamos, mas o extremo de passar o partido, de dar tudo. Agora nós damos a candidatura a Presidência da republica. Não aceitaram tudo que eu dei, então agora damos a candidatura a presidente, se quiser aqui tem”.

Bosonaro por sua vez, revelou a Coluna, que está insatisfeito porque não conseguiu controlar o Patriota, passou a conversar com o Partido da República.

