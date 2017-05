Fachin pediu ajuda a JBS para ser nomeado ministro do STF, diz jornal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin admitiu que pediu ajuda ao "pessoal da JBS" em 2015 para ser nomeado ministro. Segundo informação do jornalista Jorge Bastos Moreno, publicada na manhã desta quinta-feira (25), no blog do Noblat, do jornal O Globo.

De acordo com a publicação, a indicação de Fachin para ministro do STF dependia da votação do Senado e a JBS era a empresa com maior número de parlamentares eleitos.

Delator da HBS e diretor da JBS, Ricardo Saud,ajudou o atual ministro do STF e relator da Operação Lava Jato a "cabalar" votos.

A publicação ainda cita a negociação da delação da JBS. "Seguramente, o ministro nada teve a ver com a sorte grande da JBS na negociação dos termos de sua delação premiada".