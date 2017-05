Fantástico traz vídeos contra ex-secretário

Na noite deste domingo o Fantástico, programa da rede Globo, trouxe reportagem falando sobre a suspeita de cobrança de propinas para que empresários donos de frigoríficos do Estado continuassem atuando com regime especial de imposto. De pronto o governador Reinaldo Azambuja rebateu as acusações e afirmou que os empresários deviam impostos, sendo sonegadores.

A reportagem mostrou os empresários João Alberto Dias, José Alberto Berguer e Benilson do Friboi. Na reportagem donos de frigoríficos acusam o governo do Estado, por meio de emissários, de exigirem pagamento de propina para continuarem com incentivos fiscais.

De acordo com o que foi falado pelos empresários, os “emissários” falavam que os valores iriam para o chefe da casa Civil Sérgio de Paula, que saiu do cargo após suspeitas de um suposto vídeo. Apesar disso, a reportagem não mostrou qualquer imagem ou áudio envolvendo de Paula.

José Ricardo Guitti, o Polaco, que pegou R$ 250 mil em nome de Sergio de Paula e depois buscou mais R$ 250 mil. Ele buscou mais R$ 30 mil no apartamento de Berguer quando foi filmado recebendo o dinheiro e afirmando que o dinheiro era para Sergio de Paula.

Benilson Tangerino, afirmou também que pediram R$ 150 mil ao mês, afirmando que

Reinaldo afirmou que os empresários são sonegadores de impostos, os acusando de fraudadores. “O Estado identificou isso, cancelou o incentivo que vinha do governo anterior, e estamos muito tranquilos quanto a isso”, afirmou Reinaldo em entrevista ao programa.

Sobre Sérgio de Paula, o governador afirmou que se alguém usou o nome dele, não foi com aval dele. “Isso nunca existiu no nosso governo e vamos provar isso com documentos”, garantiu.

Os empresários afirmaram que vão entregar documentação ao Ministério Público Federal.