Federações se reúnem com Alckmin

No sábado (30), a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MS), Federação das Associações Comerciais e Industriais (Faems), Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) e Associação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Amems) promovem uma reunião dos empresários dos setores industrial, comercial e agropecuário com o pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin. Na oportunidade, o presidenciável vai apresentar as propostas de governo para o setor produtivo de Mato Grosso do Sul.

O evento também servirá para que as presidentes da Fiems, Sérgio Longen, da Fecomércio-MS, Edison Araújo, da Faems, Alfredo Zamlutti e da Famasul, Mauricio Saito, façam proposições de interesses do setor produtivo sul-mato-grossense ao pré-candidato. Além disso, a reunião é uma oportunidade para que os empresários acompanhem como o presidenciável pretende lidar com questões infraestrutura, logística, impostos, reformas estruturantes e medidas econômicas que impactam diretamente nas atividades da indústria, comércio e agropecuária.

A reunião irá acontecer no auditório do Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, a partir das 8h30.