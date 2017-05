Federal agora no apartamento de André

A Polícia Federal está no aparamento do ex-governador André Puccinelli (PMDB) onde realiza buscas para mais uma fase da operação Lama Asfáltica que está se desenrolando há pelo menos dois anos. Segundo os moradores chegaram três "pessoas" e o delegado até o local.

Segundo informações os policiais chegaram até o local onde Puccinelli reside com a esposa em busca de documentos logo no início desta manhã. Além disso, também estaria ocorrendo a mesma revista na casa do empresário Mirched Jaffar que é dono da gráfica Alvorada, do advogado André Puccinelli Junior, filho do ex-govenador e André Cance que foi secretário-adjunto de Fazenda do Estado na gestão do peemedebista.