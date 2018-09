Na imagem um homem aparece de boca aberta, com os olhos virados para cima, e com um plástico em sua cabeça, cheio de sangue pelo corpo

Carlos Bolsonaro, vereador do PSL, filho do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro, compartilhou ontem em sua conta pessoal do Instagram, uma foto que simula uma tortura com a hashtag #elenão.

Na imagem um homem aparece de boca aberta, com os olhos virados para cima, e com um plástico em sua cabeça, cheio de sangue pelo corpo e com os braços amarrados com um fio, no peito está escrito “#elenão”.

A publicação da foto traz ainda uma frase que diz “Sobre pais que choram no chuveiro! #elenão”.

O compartilhamento no Instagram foi por volta das 16h de ontem (25), e só às 14h17 de hoje Carlos Bolsonaro veio em sua conta no Twitter dando uma satisfação, e acabou dizendo: “Novamente inventam como se eu tivesse divulgado uma foto dizendo que quem escreve a hashtag #elenao mereceria alguma maldade.

O vereador disse que só compartilhou de outra pessoa: “Foi apenas a replicação da foto de alguém que considera isso uma arte”.