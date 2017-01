Um dos filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal e relator dos processos da Lava Jato que correm no STF, Teori Zavaski, confirmou em redes sociais a morte do pai num acidente aéreo na tarde desta quinta-feira (19), na região do litoral do Paraty, no Rio de Janeiro (RJ).

“Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força”, relatou um dos filhos do ministro pelas redes sociais.

De acordo com a assessoria de imprensa da Infraero, o avião de modelo Beechcraft C90GT, prefixo PR-SOM, saiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo às 13h (horário de Brasília).

Este modelo de aeronave está registrada em nome da Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras Limitadas.Equipes da Marinha e do Corpo de Bombeiros estão no local do acidente.

A presidente do Supremo Tribunal Federal ministra Cármen Lúcia, está voltando ao Rio de Janeiro para acompanhar de perto as investigações.

Teorias de conspiração

Logo após a confirmação do acidente aéreo , teorias da conspiração começaram a surgir pelas redes sociais, já que Zavaski é relator da Lava Jato. A confirmação do nome de Teori Zavaski na lista dos ocupantes do voo, foi o tema mais comentado entre políticos e cronistas.

Acidente

O avião que caiu em Paraty era um bimotor modelo King Air C90 fabricado pela americana Beechcraft, com capacidade para oito passageiros, mas transportava apenas quatro, segundo a Força Aérea Brasileira.

A FAB afirmou ainda que a aeronave decolou às 13h01 do Campo de Marte em São Paulo.

Às 14h05, o Sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico foi informado do desaparecimento do avião.

A aeronave caiu no mar, próximo à cidade de Paraty, no Rio de Janeiro.

Uma equipe de peritos do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos está a caminho do local.