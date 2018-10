As eleições 2018 acontecem neste domingo (7) em todo o país, e as Forças Armadas (FA) irão realizar a Garantia da Votação e Apuração (GVA) do pleito eleitoral e apoio ao transporte de urnas eletrônicas a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o Comando Conjunto Oeste atuará no sentido de assegurar o livre exercício do voto, com isso mantendo a normalidade no dia da votação. Além de garantir a apuração dos resultados, principalmente nas regiões em que a segurança pública necessita de reforço. Será prestado tampem o apoio logístico no transporte de urnas eletrônicas para os locais de votação de difícil acesso.

O apoio das FA às Eleições 2018 se dá de forma legal, com os amparos da Constituição Federal de 1988, do Código Eleitoral, da Lei Eleitoral, da Lei Complementar nº 97, Decreto nº 9.379, de 21 de maio de 2018, entre outras legislações vigentes.