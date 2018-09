Preocupação com a segurança foram as questões mais abordadas pelos presidenciáveis

Os candidatos à presidência do Brasil, João Amoêdo (Novo) e Geraldo Alckmin (PSDB) visitaram Mato Grosso do Sul para apresentar as propostas de campanha.

Amoêdo esteve em Campo Grande na quinta-feira (6) e ressaltou que a Polícia Federal precisa de maior efetivo na fronteira. Caso seja eleito, o candidato pretende usar a tecnologia para ações de monitoramento na região e ainda afirma que não há necessidade de usar o Exército na fronteira e, sim, retirar a PF de atividades administrativas para trabalhar em campo.

Geraldo Alckmin também esteve na capital na quinta-feira, e da mesma forma que o candidato do Novo, defendeu melhor estruturação na segurança nas fronteiras do estado com Bolívia e Paraguai e que haja integração dos setores de inteligência da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas.

O candidato do Podemos, Álvaro Dias chegou na sexta-feira (7) em Campo Grande e cumpre agenda prevista neste sábado.