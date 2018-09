Ciro aparece na sequencia tecnicamente empatado com o candidato do PT

Segundo a pesquisa divulgada nesta segunda-feira (17) pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem / Instituto FSB Pesquisa, o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) lidera com 33% nas intenções de votos. Na sequência aparece Fernando Haddad (PT) com 16% e Ciro Gomes (PDT) com 14%. Levando em conta a margem de erro, Haddad e Ciro estão tecnicamente empatados na segunda colocação.

O candidato Geraldo Alckmin (PSDB) aparece na pesquisa com 6%. Marina Silva (Rede) com 5% e João Amoêdo (Novo) com 4%. Levando também em conta a margem de erro, Alckmin, Marina e Amoêdo estão tecnicamente empatados.

Álvaro Dias (Podemos) e Henrique Meirelles (MDB) aparecem com 2% cada. Cabo Daciolo (Patriota) com 1%. Pela margem de erro, Álvaro, Meirelles e Daciolo estão tecnicamente empatados. Os outros candidatos somam juntos 1%.

Brancos e nulos somaram 11%. Não souberam ou não opinaram, 5%.

A pesquisa foi contratada pelo Banco de Investimentos BTG Pactual e realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, e é a que tem dado maior pontuação a Bolsonaro na comparação aos outros levantamentos como o Datafolha e o Ibope.

Foram entrevistados 2 mil eleitores, por telefone, em todos os estados do Brasil, entre os dias 15 e 16 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como BR-06478/2018.