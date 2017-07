Funcionalismo critica reajuste e ameaça greve

Após o anúncio do Governo do Estado de reajuste linear de 2.94% aos 75 mil servidores estaduais ativos e inativos, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS), Giancarlo Miranda, disse que a categoria vê com insatisfação o aumento concedido e que haverá na próxima semana uma assembleia geral com todas as categorias do funcionalismo estadual para definir estratégias de mobilização.

“Esperávamos pelo menos 4,9% de reajuste e ele concedeu 2,9%, abaixo da inflação. Além disso, nossa data-base é em maio e esse aumento vai ser dado em setembro para ser pago em outubro. Isso é um absurdo!”, disse, acrescentando que não é descartada a possibilidade de greve. “É nossa última alternativa, queremos conversar e entrar num acordo, porque entendemos que greve prejudica a população, mas se não tivermos outra opção, teremos de paralisar”, afirmou.

Giancarlo destacou que num primeiro momento os servidores públicos deverão se mobilizar de outras formas. “Tudo isso vai ser discutido em Assembleia, mas acredito que uma alternativa seja aumentar o acampamento que os policiais civis montaram em frente à governadoria, para dar mais força ao protesto”, acrescentou.

Reajuste

O governador do Estado Reinaldo Azambuja anunciou na tarde desta segunda-feira (3) o reajuste linear de 2.94% aos 75 mil servidores estaduais ativos e inativos. Assim Mato Grosso do Sul passa a ser o único Estado brasileiro a conceder reajuste em 2017. O percentual foi elaborado mediante a capacidade de pagamento estadual, considerando a inflação e terá impacto de mensal de R$ 11 milhões na folha de pagamento a partir de setembro.

O anúncio foi feito durante reunião na Governadoria com o governador Reinaldo Azambuja e representantes de 39 sindicatos que representam as diferentes categorias de servidores. Estiveram presentes os secretários estaduais Carlos Alberto (SAD) e Eduardo Riedel (Segov), além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Júnior Mocchi.