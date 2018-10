Críticas relacionadas a fusão dos Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente anunciadas pelo representante do presidente eleito Bolsonaro (PSL) foram feitas durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (31) em Campo Grande.

Os deputados João Grandão, Amarildo Cruz e Cabo Almi, todos do PT, partido de oposição, defenderam o fortalecimento das políticas públicas relacionadas ao meio ambiente e criticaram a fusão de ministérios.

Líder do partido e vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira da Casa de Leis, Grandão criticou a fusão dos ministérios da Agricultura e Meio Ambiente, anunciada pelo futuro ministro da Casa Civil, deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS). “É um absurdo, lamentável, quando justamente deveríamos estar discutindo formas de incentivar ainda mais o setor”, lamentou o parlamentar.

Para Amarildo Cruz, até os ruralistas estão com opiniões divididas sobre a unificação da pasta. “Tem gente que acha que desmatar tudo é desenvolvimento. Isso é um retrocesso. Estamos indo na contramão do mundo, que discute justamente medidas para diminuir os impactos ambientais”, analisou o deputado Amarildo Cruz.

Em âmbito nacional a ex-senadora Marina Silva (REDE), fez vídeo em sua página do Facebook e publicou texto, dizendo que o ato é um triplo desastre para a ecologia brasileira, com prejuízo a governança ambiental, proteção ao meio ambiente e até econômico já que transmitirá aos consumidores do exterior que o país precisa desmatar para produzir.