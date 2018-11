Recurso de uma emenda parlamentar da deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) no valor de R$ 1,2 milhão foi liberado e será utilizado na aquisição de uma mini usina móvel de asfalto para atender o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul (Conisul).

Os municípios de Amambaí, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru serão atendidos com o novo equipamento. A ordem bancária para pagamento foi emitida nesta quarta-feira (28) e comunicada ao prefeito Vanderlei Bispo, presidente do Consórcio Intermunicipal Conisul. O recurso já está depositado na conta do Consórcio.

O conjunto, chamado de kit pavimentação, pode trazer uma economia de até 40% aos municípios no serviço de pavimentação das ruas. O item que faz parte do banco de projetos da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) foi apresentado a prefeitos de Mato Grosso do Sul, como opção para pavimentação nas cidades, pela deputada Tereza Cristina.

A deputada Tereza Cristina explicou que o equipamento de pavimentação funciona como uma mini usina. “Este maquinário é capaz de pavimentar novos trechos de estrada, assim como revitalizar os já existentes”, completou. De tão inovador, o projeto trazido pela deputada Tereza Cristina ao Estado está sendo apresentado pela Superintendência a outros municípios.