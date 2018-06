Gás de xisto é discutido em audiência pública

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT), em parceria com a organização não governamental Coesus e os vereadores André Bezerra e Denis Thomazinni realizou no município de Bataguassu a 5ª etapa de audiências públicas para discutir os impactos devastadores que a extração do gás de xisto poderá causar ao meio ambiente e à população de Mato Grosso do Sul.

O município está entre as 54 cidades sul-mato-grossenses que poderão ser impactadas com uma eventual extração de combustível fóssil na região, e integra a bacia do rio Paraná no estado e, segundo análises da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), tem área com potencial para extração do gás, utilizado como fonte de energia.

Para o deputado Amarildo Cruz, a audiência pública visa esclarecer a população sobre as consequências que a exploração do gás acarretará no dia a dia das pessoas. “Nosso objetivo é informar a população e as autoridades sobre as consequências que essa atividade pode causar, caso não seja barrada. O assunto ainda é pouco conhecido, mas os impactos podem ser desastrosos”, falou o parlamentar, lembrando que dos 26 municípios do estado já ofertados em leilão da ANP, Santa Rita do Pardo e Brasilândia tiveram suas áreas arrematadas pela Petrobrás em 2017.

Autor do projeto de lei n° 0003/2018, que suspende por dez anos a extração do gás em Mato Grosso do Sul, para que sejam realizados estudos aprofundados a respeito dos reais danos na produção do combustível fóssil. Amarildo Cruz Amarildo falou também sobre das riquezas naturais da região que poderão ser impactadas, caso não sejam tomadas as providências necessárias.

“Nosso estado está localizado sobre o Aquífero Guarani, a principal reserva subterrânea de água doce da América do Sul e uma das maiores do mundo, e essa riqueza natural pode ser contaminada caso não sejam tomadas providências, a fim de evitar esse crime ambiental. Se não temos segurança sobre a atividade, precisamos, no mínimo, ser precavidos", pontuou.

Bataguassu é a quinta cidade do estado a receber o debate. As audiências foram também realizadas nos municípios de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas.