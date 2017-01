Cotado para assumir a estratégica e disputada coordenadoria de comunicação da Prefeitura de Campo Grande, Gildo Andrade o marketeiro da campanha vitoriosa de Marquinhos Trad, acabou abatido antes de ser nomeado .

Em conversas com amigos na tarde deste domingo (1), o prefeito garantiu que seu parceiro não ficará sem uma posição justa . No meio da publicidade e do jornalismo porém, qualquer que seja o cargo será visto como prêmio de consolação .