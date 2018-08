O vereador de Campo Grande, Gilmar da Cruz (PRB), assume a vaga deixada pelo senador Pedro Chaves e vai concorrer ao Senado Federal pela coligação Esperança e Mudança, encabeçada pelo juiz Odilon de Oliveira.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16), pelo presidente estadual do PRB, Wilton Acosta. Após a desistência de Pedro Chaves em concorrer à reeleição ao Senado, a executiva do partido iniciou as tratativas para a indicação de outro nome, entre eles estavam os vereadores Gilmar, Betinho e o Coronel Isaias Bittencourt.

De acordo com Gilmar, seu nome já havia sido cogitado nas eleições anteriores. “Eles avaliaram a possibilidade, mas, como estávamos coligados com MDB, não foi possível sairmos junto com a Sinome”, disse.

Conforme o vereador, já no pleito deste ano, seu nome ficou cogitado na primeira suplência de Pedro Chaves. “Era o primeiro suplente do senador, e como ele desistiu o partido conversou e falaram no meu nome”, contou.

Gilmar reforçou que tem conhecimento da vida pública. “Tenho experiência como vereador por dois mandatos, já estou na vida pública há algum tempo e tenho uma base eleitoral. Acredito que o povo tem um desejo de renovação no meio político”, destacou.

“Penso que tudo nessas eleições será possível. Acredito que estou incluído nesse quadro, e que a onda pode pegar e a gente chegar até o senado”, concluiu.

A candidatura será registrada no TRE ainda hoje.