Giroto, Amorim e mais 12 têm R$ 9,8 milhões bloqueados

O juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneo de Campo Grande, David de Oliveira Gomes Filho, determinou o bloqueio de R$ 9,8 milhões de 14 pessoas envolvidas na operação Lama Asfáltica, entre elas o ex-secretário de Obras e ex-deputado federal Edson Giroto, o empresário João Amorim e o servidor Wilson Roberto Mariano de Oliveira.

Conforme o Ministério Público Estadual, o valor do bloqueio corresponde à diferença entre o serviço realizado e o valor pago no processo licitatório que previa recuperação da faixa de rolamento na MS-270, MS-444 e MS-473. A licitação abrangia os municípios de Nova Andradina, Ponta Porã e Selvíria. O valor foi de R$ 11,7 milhões mais R$ 1,8 milhão de aditivo, com base em medição falsa.