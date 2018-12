Os futuros moradores terão 24 meses para concluir as moradias, com direito à assistência técnica

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda nesta quinta-feira (6) em Ribas do Rio Pardo. Ele irá assinar contratos com 192 famílias beneficiadas pelo programa habitacional Lote Urbanizado. As casas estão sendo edificadas no residencial Jardim Pantanal. O investimento é de R$ 2 milhões de recursos próprios do estado.

Com a assinatura, os futuros moradores terão 24 meses para concluir as moradias, com direito à assistência técnica. As unidades habitacionais terão 42,56m² com dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

Os residenciais Jardim das Palmeiras e o São Joaquim foram inaugurados em 2009, com o objetivo de remanejar famílias que na época viviam em barracos erguidos em loteamentos irregulares.