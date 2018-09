Azambuja, que é candidato a reeleição, participaria do debate da Fetems nesta tarde

O governador e candidato a reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB), deixou de ir ao debate promovido pela Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), com os candidatos ao governo estadual, para prestar esclarecimentos na Superintendência da Polícia Federal, em Campo Grande.

O debate estava marcado para iniciar às 14h, mesmo horário que o advogado de Azambuja, Gustavo Passarelli, informou que o governador chegaria à sede da PF.

Sem falar com a imprensa, Azambuja chegou por volta das 14h30 à sede da PF junto com seu filho, Rodrigo Souza Silva, e advogados. De carro, entrou pelo portão que dá acesso ao subsolo do prédio.

O governador prestará esclarecimentos sobre suposto envolvimento em esquema de concessão de créditos tributários ao grupo J&F em troca de recebimento de vantagens financeiras.