No ato atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) realiza, nesta sexta-feira (14), às 19h30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, a solenidade de diplomação dos candidatos eleitos nas Eleições 2018.

A cerimônia será presidida pelo presidente em exercício do TRE-MS, desembargador João Maria Lós.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Segundo o Código Eleitoral (art. 215, parágrafo único), no diploma deve constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do tribunal.

Serão diplomados na solenidade os eleitos para os cargos de governador e vice, senador e suplentes, deputado federal e estadual. Demais suplentes poderão solicitar e retirar os diplomas diretamente na Secretaria Judiciária do TRE-MS.

Na ordem em que receberão os diplomas, confira a lista dos diplomandos:

DEPUTADO ESTADUAL:

1. João Henrique Miranda Soares Catan

2. Luiz Carlos Correia de Lima

3. Evander José Vendramini Duran

4. Antônio Vaz Neto

5. Gerson Claro Dino

6. Herculano Borges Daniel

7. Roberto Razuk Filho

8. Londres Machado

9. Pedro Cesar Kemp Gonçalves

10. José Almi Pereira Moura

11. João Eduardo Barbosa Rocha

12. Márcio Fernandes

13. Rinaldo Modesto de Oliveira

14. Marçal Gonçalves Leite Filho

15. José Carlos Barbosa

16. Luiz Felippe Ribeiro Orro

17. Paulo José Araújo Correa

18. Lidio Nogueira Lopes

19. José Roberto Teixeira

20. Onevan José de Matos

21. Renato Pieretti Câmara

22. Jamilson Lopes Name

23. Carlos Alberto David dos Santos

24. Renan Barbosa Contar

DEPUTADO FEDERAL

1. Dagoberto Nogueira Filho

2. Luis Alberto Ovando

3. Vander Luiz dos Santos Loubet

4. Loester Carlos Gomes de Souza

5. Tereza Cristina Correa da Costa Dias

6. Humberto Rezende Pereira

7. Fábio Ricardo Trad

8. Rosiane Modesto de Oliveira

SENADOR

1.Soraya Vieira Thronicke

1º Suplente: Rodolfo Oliveira Nogueira

2º Suplente: Danny Fabrício Cabral Gomes

2.Nelson Trad Filho

1º Suplente: José Chagas dos Santos

2º Suplente: Terezinha Bazé de Lima

GOVERNADOR

Reinaldo Azambuja

Vice: Murilo Zauith