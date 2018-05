O governado do Estado Reinaldo Azambuja será homenageado no próximo dia 24 de maio com o Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial, outorgado anualmente a uma personalidade que tenha contribuído para o desenvolvimento da matriz industrial do Estado. A notícia foi dada na última quarta-feira (9) pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen na abertura da programação do “Maio – Mês da Indústria”.

Segundo Sérgio Longen, a escolha do nome do governador para receber a homenagem foi aprovada por toda a Diretoria da Fiems. “Durante anos passamos por turbulências envolvendo a questão dos incentivos fiscais e o governo do Reinaldo permitiu que as indústrias de Mato Grosso do Sul saíssem de uma situação difícil, que era a repactuação, e também prorrogou os incentivos até 2033. Entendemos que foi uma ação importante para o desenvolvimento do setor industrial e por isso vamos homenagear o governador”, justificou.

O governador Reinaldo Azambuja agradeceu o convite e disse estar lisonjeado por receber a maior honraria do setor industrial de Mato Grosso do Sul. “Acho que isso é fruto do trabalho e principalmente da construção que fizemos entre Governo e Fiems de criar um ambiente de segurança jurídica, de avanços no setor industrial, com atração de investimentos e instalação de empreendimentos que conquistamos em Mato Grosso do Sul, que foi um dos Estados que mais avançou em segmentos produtivos, em polos industriais”, declarou.

Ele ainda destacou que o “Maio – Mês da Indústria” já é uma dinâmica da Fiems que é aprimorada a cada ano, oferecendo debates extremamente ricos, que mostram a competitividade, desafios e potencialidades do setor. Para a edição deste ano, a programação contará ainda com o “Gabinete Itinerante”, quando o governador se encontrará, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, com os representantes dos sindicatos industriais, ouvindo as demandas de cada segmento.

“Para nós do Governo é uma alegria fazer parte desse momento do setor industrial do Estado e, principalmente, no Mês da Indústria poder estar um dia dentro do Edifício Casa da Indústria, despachando diretamente com os segmentos, levando o Governo para discutir prioridades, potencialidades, dificuldades e sair com encaminhamentos positivos para todo o setor industrial”, completou Reinaldo Azambuja.