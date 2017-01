Governadora em exercício recebe comitiva de deputados federais e candidato a presidência da Câmara

Para tratar da eleição da Câmara Federal, que acontece dia 2 de fevereiro, uma comitiva de deputados federais do PTB liderada pelo deputado Jovair Arantes (GO), esteve em Mato Grosso do Sul na tarde desta quarta-feira (11). Recebidos pela governadora em exercício, Rose Modesto, o encontro ainda contou com as presenças de deputados federais por Mato Grosso do Sul, Vander Loubet (PT), Elizeu Dionísio (SDD), Dagoberto Nogueira (PDT), Tereza Cristina (PSB) e Carlos Marun (PMDB).

Sobre a gestão à frente da Câmara, Jovair ressaltou que Mato Grosso do Sul é um estado importante para Brasil por ser um dos grandes produtores de agronegócios. A governadora em exercício citou a importância do momento de eleições na Câmara. “Passamos por um momento de crise política e o Brasil precisa retomar crescimento. A eleição para a presidência na Câmara é um momento importante para o País e vamos acompanhar esse processo”, declarou Rose Modesto.

O legislativo federal está em recesso durante o mês de janeiro e, até agora, três deputados estão na disputa: além de Jovair Arantes (PTB-GO), há Rogério Rosso (PSD-DF) e André Figueiredo (PDT-CE). Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual presidente da Câmara, ainda não confirmou oficialmente a candidatura. O deputado federal Jovair Arantes deve visitar todas as capitais de Estado neste mês para pedir votos.