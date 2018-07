Governo autoriza início da obra do HR de Dourados

Na última sexta-feira (29), o governador Reinaldo Azambuja deu a ordem de serviço para o início da obra do Hospital Regional de Dourados que foi orçada em R$ 53 milhões. Só na atual administração estadual, o município conta com mais de R$ 566 milhões em obras executadas e as que foram entregues e anunciadas pelo governador.

“No início do governo tivemos que resgatar, através do deputado Geraldo Resende, o dinheiro do governo federal que foi perdido no governo passado que, através de ofício, abriu mão, e nós resgatamos esse recurso, R$ 4,7 milhões, por uma emenda do nosso hoje vereador Marçal Filho (na época deputado federal) e R$ 15,9 milhões do Geraldo Resende. Colocamos mais R$ 10 milhões em contrapartida e autorizamos o início das obras desse hospital que vai ser o polo de atendimento de média e alta complexidade”, afirmou o governador.

A nova unidade pública de saúde atenderá pacientes de 34 municípios das regiões da Grande Dourados, Conesul e faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul. Serão 210 leitos de enfermarias, unidades de tratamento intensivo (UTI) e de observação, para adultos e crianças. O hospital terá um total de 7,5 mil m² de área construída em três blocos, com setores de atendimento à saúde, administrativos e de apoio logístico e de infraestrutura.

A nova unidade regionalizada de saúde será construída em uma área ao lado da BR-163, na saída de Dourados para Ponta Porã. Ao todo, serão investidos R$ 53,6 milhões na edificação de três etapas do hospital – recursos federais e estaduais. Nessa primeira etapa serão aplicados R$ 25,6 milhões, sendo R$ 10,5 milhões exclusivos do estado. A segunda etapa prevê aplicação de R$ 11 milhões e a terceira de R$ 11,7 milhões.

Reinaldo Azambuja destacou que ao mesmo tempo em que estabelece parcerias com parlamentares e a prefeitura trabalhando na ampliação da estrutura hospitalar, também investe em outra frente importante para a saúde da população: o saneamento básico.

Ações também são implantadas para melhorar a segurança na região da Grande Dourados, como o fortalecimento da Base Móvel da Polícia Militar para atuar nas regiões com maior índice de criminalidade e o reforço na Polícia Civil. “Autorizamos a posse de todos os 72 novos delegados e só Dourados vai receber 15 delegados, para fortalecer a segurança”, destacou o governador.

Em Dourados, Reinaldo Azambuja fez a entrega da obra de ampliação da Escola Estadual Ramona Pedroso, que ganhou três novas salas de aula - laboratório, quadra poliesportiva coberta e sistema de climatização. Também foram entregues a implantação do transformador da Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo e das 14 salas de aulas e quadra coberta construída na Escola Estadual Vereador Moacir Djalma Barros. Também fizeram parte das obras entregues a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Dioclécio Artuzi. A Escola Estadual Castro Alves também ganhou duas novas salas de aulas, entregues nesta sexta-feira.

O governador também autorizou a licitação para a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em parte da rua Continental e Avenida Canaã, a homologação da obra de pavimentação asfáltica e drenagem da rua Natal e deu aval para a elaboração dos projetos para reforma geral e readequação para funcionamento em tempo integral da Escola Estadual Antonia da Silva Capilé e a restauração funcional do pavimento do quadrilátero central de Dourados.

E foi anunciado o repasse da primeira parcela do convênio para a construção da sede da Associação dos Autistas de Dourados – emenda do deputado federal Geraldo Resende –, e entregue duas vans para a Polícia Militar.

Estiveram acompanhando o governador Reinaldo Azambuja na solenidade em Dourados a prefeita Délia Razuk, os secretários Helianey Paulo da Silva (Infraestrutura), Maria Cecília da Motta (Educação), deputados estaduais José Carlos Barbosa e Zé Teixeira, diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka, o deputado federal Geraldo Resende, além de prefeitos e vereadores da região.