O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), publicou uma nota oficial informando que Mato Grosso do Sul está em estado de emergência. A divulgação aconteceu nesta terça-feira (29), pelo Diário Oficial de MS, em razão da paralisação dos caminhoneiros. A ordem continuará vigente até que a situação seja normalizada.

De acordo com a publicação do Executivo, o movimento tem impedido a livre circulação de mercadorias e nos últimos dois dias, apenas dois caminhões de carga conseguiram entrar no estado.

“MS já enfrenta problema de desabastecimento nos supermercados e postos de combustíveis, e a suspensão de alguns serviços na área da saúde”, informa a publicação do governador.

Ainda segundo a nota divulgada, a Santa Casa de Campo Grande, de Corumbá e outras unidades hospitalares tiveram que suspender as cirurgias. “É grande o risco de desabastecimento do estado de produtos essenciais como remédios e insumos da área da saúde, alimentos, gás e combustíveis, e de morte de aves e suínos por falta de ração”, destaca a divulgação.

A greve dos caminhoneiros iniciou no domingo (20), deste mês, e continua em todo país. Os manifestantes pedem a redução dos preços dos combustíveis.

Confira a nota na íntegra: