As 24 novas moradias fazem parte do programa FGTS Subsidiado

Nesta quarta-feira (21), foram entregues 24 novas moradias fazem parte do programa FGTS Subsidiado (que incorpora subsídio Estadual ao subsídio Federal no financiamento), em Itaquiraí. O programa amplia e facilita o acesso das famílias com renda entre R$ 1.300,00 a R$ 3.520,00 à casa própria. Além do subsídio ao financiamento o Governo do Estado e os municípios irão investir a infraestrutura do acesso ao empreendimento.

“Este programa é o resultado de esforços que permitiram com que vocês tivessem acesso à casa própria com parcelas pequenas por mês, graças ao valor reduzido do financiamento”, explicou a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopes, que também ressaltou a importância dos vereadores na doação dos terrenos pela Prefeitura para a construção das casas.

O prefeito de Itaquiraí, Ricardo Favaro, agradeceu ao empenho da Agehab, junto ao Governo do Estado, que possibilitou o investimento para habitação no município. “Quero agradecer imensamente o apoio que recebemos por parte do Estado na área da habitação. Hoje muitas famílias estão realizando um sonho, sonho este que em breve se tornará realidade para mais 247 pessoas através de outros programas”.

Ao todo foram investidos RS 1,9 milhão no empreendimento, sendo R$ 200 mil do Estado. Cada unidade habitacional tem 42,56m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, circulação e área de serviço coberta.

Na ocasião, Maria do Carmo visitou a obra do projeto Lote Urbanizado no município. As 71 bases foram entregues em setembro, deste ano, e as famílias já estão construindo as moradias.