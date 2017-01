Governo e Prefeitura oficializam convênio de R$ 50 mi para recuperar Capital

Uma reunião entre o prefeito Marquinhos Trad (PSD), o governador Reinaldo Azambuja e a governadora em exercício Rose Modesto (PSDB) a Prefeitura da Capital e o Governo do Estado assinaram convênio no valor de R$ 50 milhões para recuperação da cidade. A reunião aconteceu no gabinete do governador e contou com a presença de secretários e vereadores.

De acordo com o convênio, os valores serão distribuídos entre obras emergenciais, recapeamento de pelo menos 30 trechos mais críticos e quarteirões inteiros com buracos no asfalto para serem fechados, sendo R$ 20 milhões para obras emergenciais e R$ 30 milhões para recapear as vias.

De férias, Azambuja fez questão de participar da assinatura do convênio. “Até pela importância do assunto”, ressaltou o governador. Quebrando o protocolo, Rose levantou da cadeira e cedeu o lugar a ele.