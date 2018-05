O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Junior Mochi (MDB), informou ao JD1 que o governo de MS está “aberto” a negociações a respeito da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do estado. A disposição para o diálogo e possível diminuição do imposto se deve a greve que os caminhoneiros estão realizando.



“O governador está aberto às negociações e admite a redução da alíquota, mas precisa que seja reestabelecido a circulação de mercadorias porque, do contrário, não há arrecadação e também tem que haver compromisso de que em caso de redução, o valor seja integralmente repassado para o preço de bomba”, afirmou o parlamentar estadual.

A paralisação dos caminhoneiros entrou no nono dia de protestos em todo o Brasil. O assunto voltou a ser tema de debate durante sessão desta terça-feira (29), na Assembleia Legislativa, com discursos dos líderes de bancada.

Ao final da sessão de hoje, Mochi convocou os outros parlamentares da Casa de Leis para se reunirem com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), na sede do executivo estadual, nesta tarde.