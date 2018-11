O Governo de Mato Grosso do Sul estuda lançar novo programa de negociação de débitos tributários, mais conhecido como Refis, ainda neste ano. A informação é do secretário de Estado de Fazenda, Guaraci Luiz Fontana. “Não tem data para lançar, ainda vamos ver se é conveniente”, afirmou. O secretário explicou que estudos técnicos ainda estão sendo realizados e que o projeto precisa de aprovação da Assembleia Legislativa.

Ainda não há cálculo do total de débitos a serem recuperados. O último Refis, que terminou no dia 29 de dezembro do ano passado após prorrogação, superou a expectativa de arrecadar R$ 100 milhões e injetou R$ 173 milhões nos cofres estaduais.

Embora ainda não tenha a confirmação do lançamento de novo programa de recuperação fiscal, o governo do estado está autorizado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) a “dispensar ou reduzir juros e multas mediante parcelamento de débitos fiscais relacionados com o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)”. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União do dia 06 de novembro.

O Refis anterior contemplou contribuintes que tinha dívidas de ICMS, Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação (ITCD) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O governo chegou a dar desconto de 95% nas multas e juros que incidiam sobre os débitos.