O grupo de Acompanhamento de Normalização do Abastecimento fez mais uma reunião neste sábado (2), no Palácio do Planalto. O encontro durou pouco mais de meia hora e terminou sem que nenhum ministro falasse com a imprensa. A próxima reunião está marcada para domingo (3), às 9h30.

Participaram da reunião o ministro do Gabinete de Segurança Institucional Sergio Etchegoyen, o ministro substituto da Justiça, Claudenir Brito, o chefe do Estado Maior das Forças Armadas, o almirante Ademir Sobrinho, o secretário da Receita Federal Jorge Rachid, o secretário executivo do Ministério dos Transportes Herbert Drummond e o secretário executivo da Casa Civil, Daniel Sigelmann.

O comitê foi criado inicialmente para monitorar a greve dos caminhoneiros e a crise de abastecimento.

O presidente Michel Temer não participou da reunião.