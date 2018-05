Governo lançou R$ 130 milhões em obras e investimentos na última semana em MS

Durante a última semana, o governador Azambuja visitou oito cidades de Mato Grosso do Sul e lançou R$ 130 milhões em entregas de obras de infraestrutura urbana e rodoviária, melhorias em escolas, entrega de novas moradias e assinatura de ordens de serviço de diversos investimentos.

A semana teve início em Bataguassu, onde foram entregues as obras de restauração de 126 quilômetros das rodovias estaduais MS-395 e MS-338 (R$ 88 milhões) e de reforma do prédio da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) – R$ 248 mil; e entregou 15 kits de trabalho (smartphones, uniformes e bolsas) para agentes de endemia e uma van sprinter para atendimento aos idosos da cidade. O governador também autorizou as obras de recuperação de ruas do bairro São Francisco e de reforma com adequação de acessibilidade da E.E Ladislau Deak Filho.

Santa Rita do Pardo

Em Santa Rita do Pardo o governador Reinaldo Azambuja entregou a restauração asfáltica das rodovias estaduais MS-040, MS-395 e MS-338, que liga os municípios de Bataguassu, Santa Rita do Pardo e Brasilândia. Na reconstrução dos trechos foram investidos R$ 88 milhões. Além das rodovias, Azambuja autorizou a abertura de processos licitatório para levar obras de infraestrutura urbana para diversos bairros de Santa Rita do Pardo. Mais de R$ 2 milhões em investimentos.

Brasilândia

Em Brasilândia, o governo do Estado inaugurou R$ 50 milhões em obras de restauração viária, pavimentação rodoviária, drenagem e habitação. Com investimentos de R$ 44,3 milhões, a restauração asfáltica da rodovia MS-395, numa extensão de 65,5 Km que liga Brasilândia a Bataguassu trará maior segurança aos moradores da região que utilizam a rodovia. O governador também inaugurou a pavimentação asfáltica da travessia urbana de Brasilândia, pavimentação trecho da MS-040, acesso ao aeroporto municipal, a restauração asfáltica e drenagem de águas pluviais em pontos críticos da MS-040, nos quilômetros 221 e 224. Investimento total de R$ 5 milhões.

Ribas do Rio Pardo

Na terça-feira, foram entregues em Ribas do Rio Pardo 59 unidades habitacionais do Residencial Nova Esperança II, e lança mais 76 unidades habitacionais que serão construídas no Jardim Santa Emília I e II. Um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões. O asfalto novo para o bairro Santo André recebeu investimentos da ordem R$ 2 milhões do governo do Estado. Além da entrega, o governador Reinaldo Azambuja autorizou o início das obras de pavimentação e drenagem na Rua Edelmiro Lopes, em Ribas do Rio Pardo, fruto de emenda da senadora Simone Tebet, no valor de R$ 521 mil.

Camapuã

Na quarta-feira, Reinaldo Azambuja esteve em Camapuã onde realizou a entrega de R$ 11 milhões em investimentos e assinou ordens de serviço de diversas obras e autorização de licitação de pavimentação, reconstrução viária, drenagem e projetos de habitação. Reinaldo Azambuja também assinou ordem de início de serviço de pavimentação asfáltica e drenagem de diversas ruas de R$ 2,4 milhões. Também inaugurou a ponte de madeira sobre o rio Verde no entroncamento da MS-438 – divisa Camapuã/Água Clara, numa extensão de 40 metros, no valor de R$ 145.693,53.

Eldorado

Na sexta-feira, o governador esteve em Eldorado inaugurando a ponte de concreto armado sobre o Córrego Ribeirão da Onça e obra de perfuração e ativação de 01 poço tubular profundo PMO-003, totalizando R$ 1 milhão em investimentos. Também assinou R$ 2,8 milhões em ordens de serviços de instalação de um transformador de energia de 112,5 KVA na Escola Estadual Eldorado, no valor de R$ 82.005,48, obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Manoel Farias, no valor de R$ 703.322,64, obra de restauração funcional do pavimento em diversas ruas do Bairro Cerâmica, no valor de R$ 1.259.712,48. Também assinou do termo de acordo para liberação de recursos financeiros para custeio de ações de saúde na Fundação de Saúde Terezinha Piroli, em sete parcelas de R$ 100.000,00, totalizando R$ 700 mil e a autorização para elaboração de projeto para obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no perímetro urbano de Porto Morumbi, no valor de R$ 116.016,00.

Mundo Novo

O governador de Mato Grosso do Sul também esteve em Mundo Novo, onde realizou a entrega de obras e assinatura de serviços no total de R$ 4 milhões. Reinaldo Azambuja realizou a ativação dos poços tubulares profundos MUN-006 e MUN-007, no valor de R$ 724.179,30. Também assinou ordem do início de serviço para execução da obra de restauração funcional do pavimento de quatro avenidas e sete ruas do município no valor de R$ 1.363.041,63, ordem de início de serviço para execução de serviços de urbanização dos poços MUN-008 e MUN-009, construção de adutora que interliga os poços com o reservatório RAP-001, no valor de R$ 381.070,04.

Também assinou ordem de início de serviço para obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Universitário, no valor de R$ 649.047,07, convênio para reforma da cobertura metálica do Ginásio de Esportivo Antônio Alves Moreira, no valor de R$ 432.758,62 e de autorização para licitação da obra de construção do prédio de laboratório de pesquisa da UEMS, de R$ 546.290,48.

Itaquiraí

Em Itaquiraí, Azambuja inaugurou a pavimentação asfáltica dos bairros Nova Era e Nova Esperança I e II, obra que envolveu serviços de drenagem e iluminação, totalizando R$ 4.199.672,26 de investimentos estaduais. O município também foi contemplado com o início das obras de restauração asfáltica no Jardim Primavera. Os recursos próprios, da ordem de R$ 1,79 milhão, vão trazer melhorias das condições de tráfego nas ruas: das Avencas, dos Lírios, das Dálias, das Açucenas, das Acácias, dos Jasmins, das Margaridas, das Camélias, das Hortênsias, das Violetas, das Rosas, das Orquídeas, das Tulipas e Travessa dos Ipês.