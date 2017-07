Governo paga servidores dia 2

O Governo do Estado deposita na próxima quarta-feira (2) o salário referente ao mês de julho dos servidores públicos. A folha de pagamento representa um ônus bruto de R$ 454 milhões e líquido de R$ 276 milhões no tesouro estadual.

Apesar da crise que afeta o país, Mato Grosso do Sul está entre os sete Estados brasileiros que estão com os pagamentos em dia. Além disso, no começo de julho, o governador Reinaldo Azambuja anunciou um reajuste de 2,94% a partir de outubro para os 75 mil servidores estaduais ativos e inativos.