O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), revogou nesta quarta-feira (26), o decreto de situação de emergência do estado, que havia declarado em maio deste ano, devido à greve realizada pelos caminhoneiros. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Para a publicação, o Executivo considerou o fato da retomada do abastecimento de combustíveis e bens de primeira necessidade após o encerramento da greve.

As manifestações ocorreram durante dez dias e deixou muitos municípios do estado sem combustíveis, gás e alguns alimentos. O movimento solicitava a redução do preço do diesel.

A greve encerrou no final do mês passado após os manifestantes e os representantes do Governo do Estado entrarem em um acordo e reduzirem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do diesel de 17% para 12%, em Mato Grosso do Sul.