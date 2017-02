Grazielle é destaque nas redes sociais

Com mais de 100 mil seguidores em sua Fanpage, a deputada estadual Grazielle Machado (PR) está no topo da lista de figura pública de Mato Grosso do Sul com maior número de seguidores em sua rede social (facebook), passando na frente até mesmo das redes sociais do governo do Estado. A parlamentar explica que não esperava este resultado, porém acredita que por administrar pessoalmente suas mídias, tem contato mais próximo com as pessoas.

“Ter a oportunidade de interagir, trocar ideias com as pessoas, falar de política de forma simples e que possa ser entendida por todos são regras que não deixo de fora neste quesito”, menciona a parlamentar e lembra que mesmo com uma agenda sempre cheia de compromissos, reserva um tempo do seu dia para dar atenção especial a sua página, além do contato pessoal.

Acesso: Este mês, outro meio de comunicação da deputada recebeu destaque. A empresa no qual seu site www.graziellemachado.com.br está hospedado, informou que no ano de 2016 foi um dos sites de personalidade política com maior acesso no Estado de Mato Grosso do Sul. “Recebi com muita alegria esta informação. Gratidão por cada cantinho que ando em nosso Estado e sou tão bem recebida. Cada vez mais acredito que política realmente se faz com muito trabalho e com o coração”, enfatiza Grazielle Machado, conhecida por muitos como a deputada pantaneira.