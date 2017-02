Grazielle entrega emendas parlamentares

Grande parte das cidades de Mato Grosso do Sul estão sendo beneficiadas com emendas parlamentares da deputada estadual Grazielle Machado, provenientes do Fundo de Investimento Social (FIS). As emendas foram indicadas para a área da saúde (R$ 895,00 mil), educação (R$ 250,00 mil) e assistência social (R$ 355,00 mil).

A deputada já percorreu grande parte do Estado, e no momento segue sua agenda na região sul e sudoeste. As cidades de Fátima do Sul, Jateí, Vicentina e Jardim foram contempladas recentemente.

“Faço questão de entregar cada emenda que indiquei pessoalmente. Visitar as regiões, os companheiros e principalmente sentir de perto os anseios da população, pois acredito que política não se faz apenas a cada 4 anos, política é estar presente e trabalhando cotidianamente nos 4 cantos do nosso MS”, enfatiza Grazielle.