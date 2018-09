O nome de Fernando Haddad foi escolhido para disputar a Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT). A decisão foi divulgada nesta terça-feira (11). Ele era o vice de do ex-presidente Lula, que teve o registro de candidatura rejeitado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para o pleito deste ano.

A sigla já registrou Haddad como o substituto de Lula na Justiça Eleitoral. Com a mudança, o ex-prefeito de São Paulo concorrerá à Presidência da República e terá como vice Manuela D’ Ávila (PCdoB).

Conforme o G1 Paraná, na manhã de hoje, a Haddad se reuniu com a executiva nacional do partido em um hotel na capital paranaense e, logo após a reunião, foi até a Superintendência da Polícia Federal (PF), se encontrar com Lula.

Segundo o site, após se reunir com o ex-presidente, Haddad deixou o prédio da PF e falou para a militância que esperava do lado de fora. Subiram o palanque com ele à candidata a vice Manuela D'Ávila, a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffman e outros membros do partido.

"É hora de sair na rua de cabeça erguida e ganhar essa eleição", disse Haddad. Ele afirmou que todos receberam "uma missão do ex-presidente".