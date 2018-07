O PSC de Sérgio Harfouche, e o PMB de Dorival Betini, podem selar um acordo de composição para lançamento de uma chapa completa, para a eleição majoritária.

A articulação contaria ainda com o Podemos, que a nível nacional tem o senador Álvaro Dias como postulante a Presidência da República, e que deverá ter um nome do PSC de Harfouche como vice.

As conversas evoluíram muito na noite de ontem, e as lideranças do Podemos, chegaram a postar um vídeo nas redes sociais, anunciando uma nova postura. Humberto Figueiró seria o nome do partido como vice ou senador, já que Chico Maia está a um passo de desistir de sua candidatura.

Além dos três partidos o PPL, Partido da Pátria Livre, também cogita fazer parte da nova composição.