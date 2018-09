O candidato à presidência se reuniu nesta manhã com representantes do setor, em Campo Grande

O candidato à Presidência da República pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), recebeu demandas do setor produtivo estadual, durante agenda na sede da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), em Campo Grande.

Representando o setor, o presidente da Fiems, Sérgio Logen, reforçou ao presidenciável a importância de se estabelecer um equilíbrio na política de desenvolvimento entre os estados, sem priorização dos grandes centros. “Apesar de apresentarmos um potencial enorme para crescer, Mato Grosso do Sul tem enfrenta grandes desafios. Falta equilíbrio na política de desenvolvimento entre os estados, pois as políticas públicas estão sempre focadas nos grandes centros do país, e precisamos balancear algumas questões, como o rateio de investimentos e mais segurança jurídica”, destacou Logen.

O presidente da Fiems ainda afirmou que Mato Grosso do Sul “pena” em razão da falta de práticas simples, como mais esforço político para resolver questões como a construção de ferrovia, linhões de energia, segurança nas fronteiras, entre outras.

Após ouvir as propostas, Meirelles afirmou que, assim como defende o setor produtivo, é preciso, de fato, reduzir os gastos públicos. “E isso passa, inicialmente, pela Reforma da Previdência, e não só por uma questão de economia, mas para que seja feita justiça social e tenham fim os privilégios”, pontuou.

O presidenciável também apontou como necessários investimentos em logística para melhorar o escoamento da produção dos estados, em habitação, para retomada da geração de empregos na construção civil, na qualificação de mão de obra e em tecnologia, que pode auxiliar e modernizar a segurança pública e saúde. Outro tema abordado foi a Reforma Tributária, com a unificação de impostos e desburocratização.

A reunião contou com a presença de autoridades do setor produtivo além de lideranças do MDB, em Mato Grosso do Sul.