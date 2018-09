Entrada de Delcídio no pleito foi causador do cancelamento diz o instituto

A pesquisa de intenções de votos em Mato Grosso do Sul do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), registrada no último dia 14 de setembro com o número MS-02784/2018, “desapareceu” do sistema do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), na segunda-feira (18). O fato sinaliza que o instituto de pesquisas, "derrubou" ou seja, cancelou o registro, e com isso não pode mais divulgar o levantamento, previsto para acontecer hoje ou amanhã.

Ainda na segunda à tarde era possível ver o registro do dia 14. À noite, apareceu um novo registro do mesmo instituto com data de ontem, sob o número MS-03695/2018.

Segundo o IBOPE, a pesquisa foi cancelada porque houve mudanças no quadro de nomes para a disputa de senador: inclusão do candidato Delcídio Amaral (PTC) , na briga pelo senado . Portanto, como o material do registro anterior não continha o seu nome e havia a chance de cancelar o registro e fazer um novo, “optamos por fazer isso para que a pesquisa possa refletir adequadamente o atual cenário eleitoral no Mato Grosso do Sul”, informou Sérgio Toledo, assessor de comunicação do instituto.

O registro ainda provisório de Delcidio Amaral (PTC) ao Senado, ao menos no caso do IBOPE, não justificaria tal procedimento, já que quando Pedro Chaves (PRB) renunciou da disputa a uma cadeira de senador, o instituto não só manteve a pesquisa, como o nome de Chaves no disco, pelo fato do substituto ainda não ter seu registro deferido, exatamente o caso de Delcídio , que aguarda homologação do TRE.

Outras três pesquisas registradas não foram ao ar ou foram canceladas nos últimos dias, feitas inclusive antes do ressurgimento de Delcidio.

O único levantamento publicado nesta semana foi realizado pelo Instituto Ranking.