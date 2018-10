Ibope confirma favoritismo de Nelsinho; Zeca e Moka em empate técnico

O ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad (PTB), está a um passo de ser senador, ele se mantém a frente dos demais e blindado às alterações que ocorreram nos últimos dias. Com 39% na soma dos dois votos, sua posição é boa.

A disputa pelo segundo lugar promete emoções fortes, com a margem de erro de 3%, Zeca do PT e Waldemir Moka (MDB) estão empatados tecnicamente. Zeca tem 29% e Moka 24%.

Delcídio (PTC) tem 16% e parece ter perdido terreno na briga pela segunda vaga. Soraya Thronicke cresceu muito foi de 4 para 12%, mudou de patamar e agora esta tecnicamente empatada com Marcelo Miglioli (PSDB) e Sergio Harfouche com 11%, mas os três ao menos nos números do IBOPE, estão afastados da briga efetiva por uma das vagas e assim como Delcídio, dependem de uma surpresa.

Mais abaixo aparecem, Thiago Freitas (PPL) e Gilmar da Cruz (PRB) com 3%, Beto Figueiró (Podemos), Anísio Guato (PSOL) e Mário Fonseca (PC do B) com 2% e Dorival Betini (PMB) que pontua 1%. Brancos e nulos somaram 21%. Não souberam ou não responderam 23%.

Com margem de erro de 3% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%, a pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 4 de outubro e 812 eleitores foram entrevistados. O levantamento encomendado pela TV Morena está registrado na Justiça Eleitoral com o número MS08295/2018.