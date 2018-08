O candidato ao Senado Federal, Nelsinho Trad (PTB), caminha para vencer a eleição em Mato Grosso do Sul. Mais uma vez ele está a frente de todos os seus adversários. A diferença no entanto, para o segundo colocado é um pouco menor que em outros levantamentos.

Nelsinho tem 34% de intenção de votos e Zeca do PT 29%, somados os dois votos. Em terceiro vem Waldemir Moka do MDB com 20%.

Zeca porém, briga para se manter candidato e corre risco de ser impugnado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o que guindaria Moka ao segundo lugar. Há diferença entre ambos no entanto não é grande, numa eleição com dois votos.

Completam o levantamento, Harfouche (PSC) com 8%, Pedro Chaves – que renunciou – 7%, Soraya Thronicke (PSL) 4%, Mario Fonseca (PC do B) 4%, Thiago Freitas (PPL) 3%, Marcelo Miglioli (PSDB) 3%, Beto Figueiró (Podemos) 3%, Betini (PMB) 2%, César Nicolatti (PTC) 1%.



Brancos e nulos 20% no primeiro voto e 26% no segundo voto. Não souberam ou não responderam 34%. A pesquisa do Ibope foi registrada no TRE com o numero 06269/2018