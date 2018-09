De acordo com a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) na quarta-feira (5), o candidato à presidência da república Jair Bolsonaro (PSL) lidera com 22% nas intenções de votos. Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) aparecem empatados em segundo com 12% cada um.

Em seguida, aparece Geraldo Alckmin (PSDB) com 9%, que levando em conta a margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou menos, o candidato tucano está tecnicamente empatado com Marina e Ciro.

O Ibope divulgou a pesquisa com Fernando Haddad como candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que aparece com 6%. Levando também em consideração a margem de erro, Haddad está tecnicamente empatado com Geraldo Alckimin.

Os outros candidatos aparecem na sequencia: Alvaro Dias (Podemos): 3%; João Amoêdo (Novo): 3%; Henrique Meirelles (MDB): 2%; Guilherme Boulos (PSOL): 1%; Vera (PSTU): 1%; João Goulart Filho (PPL): 1%. Os candidatos Cabo Daciolo (Patriota) e Eymael (DC) não pontuaram na pesquisa.

Branco e nulos somaram 21%. Não souberam ou não respondeu chegaram a 7%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo Jornal “O Estado de S. Paulo” e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) BR-05003/2018. O Ibope ouviu 2.002 eleitores em todas as regiões do Brasil, entre os dias 1º a 3 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.