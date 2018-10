O Ibope divulgou nesta sexta-feira (26) na TV Morena, a última pesquisa de intenção de votos desta eleição.

Ela aponta que o pleito está apertado, Reinaldo Azambuja (PSDB), segue na frente tem 48% dos votos, enquanto seu oponente, Odilon Oliveira (PDT) aparece com 45% dos votos totais. Brancos e nulos somaram 5%. Não souberam ou não responderam 2%.

O resultado mostra que Odilon cresceu e os números apontam um empate técnico. Nos votos válidos, o resultado seria de 51% a 49%, o que havendo números semelhantes aos do primeiro turno, aproximadamente 1.300.000 votos, Azambuja teria em torno de 26.000 votos à frente.

Os números do Ibope refletem minimamente reflexos do debate da última quinta-feira, ou seja, não revelam com exatidão se alguma alteração houve no embate ao vivo entre os dois candidatos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 26 de outubro e 812 eleitores foram entrevistados. Com margem de erro de 3% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%, a pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com os números: BR-07190/2018 e MS-09864/2018.

Confira os gráficos: