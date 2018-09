Junior Mochi, do MDB, aparece com 5% das intenções de votos

A pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) divulgada nesta segunda-feira (24), mostra o candidato a reeleição Reinaldo Azambuja (PSDB) à frente na disputa pela cadeira de governador de Mato Grosso do Sul, com 40% das intenções de votos.

Em segundo lugar, aparece o candidato do PDT, Odilon de Oliveira, que pontua 29%, seguido de Junior Mochi (MDB), com 5%. O petista Humberto Amaducci aparece com 4%, Marcelo Bluma, do PV, com 2% e João Alfredo, do PSOL, pontua 2%. Brancos e nulos somaram 10%. 9% dos eleitores não souberam ou não opinaram.

Rejeição

Azambuja lidera o índice de rejeição com 24%, seguido de Marcelo Bluma, que pontua 22%. Amaducci, João Alfredo e Junior Mochi aparecem com 19% cada. Odilon tem 14%. Poderia votar em todos, 7%; não sabem, 28%.

Com margem de erro de 3% e nível de confiança de 95%, a pesquisa estimulada foi encomendada pela TV Morena e realizada entre os dias 21 e 23 de setembro. 812 eleitores foram entrevistados em todas as regiões do estado. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número: MS-03695/2018.