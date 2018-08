A pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), divulgada agora a pouco pela TV Morena, mostra o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) bem à frente de seu principal adversário, o juiz Odilon Oliveira (PDT), com 39% das intenções de votos, enquanto o candidato do PDT aparece com 24%.

Junior Mochi, do MDB aparece com 3% das intenções. O petista Humberto Amaducci, Marcelo Bluma do PV e João Alfredo do PSOL aparecem com 2%. Brancos e nulos somaram 17%. 11% dos eleitores não souberam ou não opinaram.

Os pesquisadores ouviram 812 eleitores de todas as regiões do estado entre os dias 21 e 23 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TRE com o numero 06269/2018.

Confira os números:

Reinaldo (PSDB) – 39%

Odilon (PDT ) – 24%

Junior Mochi (MDB) – 3%

Humberto Amaducci (PT) – 2%

João Alfredo (PSOL) – 2%

Marcelo Bluma(PV) - 2%

Brancos e Nulos – 17%

Indecisos – 11%