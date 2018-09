Seguido de Nelsinho aparecem Zeca, com 30% e Moka, com 19%

O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) mostra o candidato a senador, Nelsinho Trad (PTB), liderando a corrida por uma das duas vagas ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul.

O levantamento divulgado nesta segunda-feira (24) aponta que 33% dos eleitores preferem Nelsinho para o Senado, seguido dos candidatos, Zeca do PT que tem 30% e Waldemir Moka (MDB) com 19%.

Delcídio do Amaral, do PTC, pontua 14%, Marcelo Miglioli (PSDB), 8% e Sérgio Harfouche, do PSC, aparece com 7% das intenções de votos.

Soraya Thronicke (PSL), Beto Figueiró (Podemos) e Thiago Freitas (PPL), aparecem com 4% cada. Gilmar da Cruz, do PRB, tem 3% enquanto Mario Fonseca (PC do B) tem 2%. Dorival Betini, do PMB, aparece com 1%. Brancos e nulos 12% no primeiro voto e 23% no segundo voto. Não souberam ou não responderam 35%.

Com margem de erro de 3% e nível de confiança de 95%, a pesquisa estimulada foi encomendada pela TV Morena e realizada entre os dias 21 e 23 de setembro. 812 eleitores foram entrevistados em todas as regiões do estado. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número: MS-03695/2018.