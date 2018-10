O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino (Ibrape) divulgou um levantamento, nesta quinta-feira (18), onde o governador e candidato a reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB) aparece na frente do candidato Odilon de Oliveira (PDT) nas intenções de votos na disputa do segundo turno ao governo de Mato Grosso do Sul.

Segundo a pesquisa, Reinaldo tem 46% e Odilon com 39%. Levando em conta a margem de erro que é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, Azambuja esta entre 43% e 49% e Odilon entre 36% e 42%. Brancos/Nulos somaram 11%. Indecisos aparece com 4%.

Contanto apenas os votos válidos, excluindo os brancos/nulos e indecisos, Reinaldo aparece com 54,07% e Odilon com 45,92%. Levando em conta também a margem de erro, o candidato do PSDB aparece entre 51,07% e 57,07% e o candidato do PDT aparece entre 42,92% e 48,92%.

O Ibrape entrevistou 1.040 pessoas em 37 municípios de Mato Grosso do Sul, entre os dias 14 a 16 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos e o nível de confiança estimado é de 95%. O levantamento foi registrado no TER-MS com o número 06154/2018.