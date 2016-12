Ilda Machado toma posse no dia 1º de janeiro

Diplomada no último dia 14 de dezembro a prefeita eleita de Fátima do Sul Ilda Machado tomará posse no dia 1º de janeiro. O atual prefeito e então candidato à reeleição no município, Eronivaldo da Silva Vasconcelos Junior, havia acionado o TRE/MS contra Ilda, mas a juíza Raquel Domingues do Amaral negou seguimento à petição.

Em seu discurso a prefeita eleita destaca melhorias em várias áreas do município. "Vamos colocar a casa em ordem, valorizar os funcionários, cuidar das nossas crianças, atender as estradas vicinais, comprar no comércio local e pagar em dia, e, principalmente, trabalhar em parceria com os vereadores", afirmou a prefeita.

Ilda Machado diplomou no dia 14 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro, juntamente com o vice prefeito Altair e os vereadores eleitos. A programação para a posse já foi divulgada. Segue os horários:

- 08h: Posse do cargo de Prefeita Municipal, Vice Altair e vereadores. Logo após eleição da mesa diretora da Câmara Municipal.

- 10h: Transmissão de cargo na Prefeitura Municipal de Fátima do Sul; Entrega da chave da prefeitura pelo ex-prefeito Junior para a prefeita Ilda.

- 12h : carreata até o Parque de Exposição no bairro Jardim Brasilândia, onde acontece o churrasco da posse.